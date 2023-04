Óscar Becerra sobre críticas a la CIDH: “Voy a seguir diciendo lo que pienso”

Lejos de mostrarse arrepentido por unas nuevas y polémicas declaraciones, Óscar Becerra, ministro de Educación, se reafirmó en sus palabras a favor de la pena de muerte en el Perú, así como de la salida de nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, el titular del Minedu remarcó que no opinará distinto “para caerle bien a alguien”, en referencia a las declaraciones que brindó en el Colegio de Abogados de Lima el último domingo.

“No importa lo que digamos, a nuestros enemigos les va a parecer mal (…) Entérense de una vez, no me voy a disfrazar, no voy a mentir para caerle bien a alguien, voy a seguir diciendo lo que pienso y creo que es bueno, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho”, afirmó.

En la ceremonia, también estuvo presente el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quien no dudó en mostrar su apoyo a Becerra y su postura, indicando que es “necesaria para corruptos, violadores y feminicidas”.

“Lo he escuchado hablar de Singapur con su polémica pena de muerte, pero bueno, yo creo que es necesaria, yo sí lo apoyo. Necesaria para corruptos, que en Singapur los fusilaron, necesaria para violadores, para feminicidas y este tipo de crímenes horribles que hay”, manifestó.

ALBERTO OTÁROLA RECHAZÓ DECLARACIONES

Después de sus polémicas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se reunió el último martes con Óscar Becerra, donde también se tocó el caso del presunto conflicto de interés en la Sunedu que reveló Punto Final.

“Esa no es la posición del Gobierno. El Gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en 1979 por nuestro país y actuará en consecuencia al respecto”, afirmó Otárola.