Nubes de embudo sorprenden a piuranos

En Piura fueron grabadas unas nubes de embudo, un fenómeno del que no hay registros previos en el norte del país. Como es sabido, actualmente toda esa zona viene sufriendo de incesantes lluvias y tormentas eléctricas.

Al respecto, el especialista en temas atmosféricos Abraham Levy comentó que estas nubes de embudo fueron captadas en Sechura, pero que vecinos de otras localidades cercanas han visto recientemente el mismo fenómeno, incluso en la región de Guayas, en Ecuador.

Explicación de las nubes embudo

“Esto se llama viento de cizalladura y se debe a que Piura es una caldera atmosférica. Si esto llega a tocar el suelo puede formar un torbellino. Estamos viendo cosas que antes no veíamos. En los últimos cuatro días en Piura han caído 200 milímetros de lluvia, eso es una barbaridad de agua”, remarcó.

No obstante, Abraham Levy aseveró que estas nubes no generarían un tornado. “Para que estas nubes de embudo toquen tierra deben tener la suficiente fuerza para irse desplazando hacia la superficie. Eso no se ha dado. No estamos hablando de tornados como los que se producen en Estados Unidos, sino que son torbellinos, pero es algo muy singular. Nunca he visto esto en el norte del Perú”, concluyó.

Cabe apuntar que las condiciones climatológicas que se vienen produciendo en el norte del Perú hacen que los especialistas consideren muy alta la posibilidad de que se produzca un Fenómeno de El Niño, el cual se daría en el segundo semestre del 2023.