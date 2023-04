Mujer tuvo que renunciar a trabajo en Inabif por sufrir acoso de su jefe

Una mujer de 24 años denunció que se vio obligada a renunciar a su trabajo en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) a raíz del acoso que sufrió por parte de un psicólogo de la mencionada entidad.

En diálogo para Latina Noticias, Lissbeth Huaranca narró que postuló al puesto de promotora en el Centro de Desarrollo Integral de Familia del Inabif, en Independencia. Quien la entrevistó fue la persona a la que ella acusa: Henry Gómez Zúñiga.

Gómez, psicólogo y jefe de Cuna, realizó preguntas íntimas a la víctima, como el tiempo que llevaba soltera y sin tener intimidad. A pocos días de haber obtenido el puesto, Gómez Zúñiga empezó con el hostigamiento.

“(Me decía) vamos a tomar un vino por ahí. Fueron tantas veces que yo he rechazado. Habrá sido tres meses que empezó a irse de más y forcejear, a besarme”, indicó Huaranca, cuya hija de solo cuatro años era beneficiaria del centro.

Para detener su calvario, Lissbeth se armó de valor y decidió probar el acoso del que era víctima, grabando a Gómez en una conversación. El audio da cuenta de los intentos de este sujeto por besarla, pese a la negativa de la madre de familia.

En un segundo audio, Gómez afirma que “creía” que Huaranca se sentía atraída por él. “Me voy a quedar con las ganas. Siempre dicen que una persona se queda con las ganas; pero sí me gustabas mucho, me gustas mucho. Te voy a olvidar, no te preocupes”, menciona.

VÍCTIMA DENUNCIÓ A HENRY GÓMEZ

El 1 de octubre de 2022, Lissbeth denunció a Gómez en la Depincri por acoso sexual, otorgándole medidas de protección. Asimismo, hizo lo propio ante el Inabif; no obstante, el sujeto no fue separado de la institución, sino que fue asignado al área de adolescentes.

El 7 de marzo pasado, la institución inició un proceso administrativo contra Gómez y el 31 lo separaron temporalmente hasta finalizar las indagaciones. Maricarmen Barragán, directora del Inabif, reveló que desde el Cerif “no se le avisó” sobre el caso.