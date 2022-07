MTPE exhorta a otorgar dos horas de tolerancia en horario de ingreso de trabajadores

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a las empresas y empleadores en todo el país a adoptar medidas preventivas para que sus trabajadores no se vean afectados por el paro de transportistas de este lunes 4 de julio, acatado de manera parcial.

Mediante un comunicado, la cartera de Trabajo indicó que las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público para acudir a sus centros de labores tendrán una tolerancia de dos horas en sus horario de ingreso, así como para su horario de salida. Ambos están sujetos a compensación.

Asimismo, el MTPE exhortó a los empleadores a que adopten medidas que permitan compensar el tiempo de demora propio de la medida tomada por los transportistas. Por ello, precisó que se deberá permitir el ingreso de trabajadores para que desarrollen sus labores.

Finalmente, se precisa que las horas que no se han laborado no deberán ser consideradas como tardanzas injustificadas. No obstante, deben ser compensadas “en la forma y oportunidad” que acuerden los trabajadores con sus empleadores.