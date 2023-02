Minsa: Más de 31 mil pacientes en riesgo por bloqueos en carreteras

A raíz de los bloqueos y piquetes en las vías a nivel nacional, más de 17 toneladas de insumos y medicamentos están en riesgo de perderse por no poder ser distribuidos. Así lo advirtió la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

“En Ica, teníamos oxígeno hasta anteayer a las 7 de la noche, porque estaban obstruidas las vías”, manifestó la titular del Minsa ante la prensa, quien añadió que la situación pone en riesgo a más de 31.000 pacientes.

La funcionaria agregó que se ha llevado medicamentos a Puerto Maldonado y Puno. No obstante, estos no han llegado a las provincias ni distritos que lo requieren. Pese a que hay puentes aéreos habilitados para el traslado, estos no son insuficientes.

Desde Huancayo, a donde llegó para la entrega de cinco ambulancias para la región Junín, la ministra Gutiérrez enfatizó la importancia de permitir el transporte de personas afectadas. Por ello, invocó nuevamente a los manifestantes al diálogo.

Cabe indicar que siete toneladas de medicamentos arribaron a Arequipa mediante un puente aéreo. El Seguro Social de Salud (EsSalud) de dicha región recibió no solo medicinas, sino también insumos y material médico para el abastecimiento de hospitales y establecimientos por los próximos dos meses.

MINSA DA CUENTA SOBRE DIFICULTADES EN EL SECTOR

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó sobre las complicaciones en la atención que padece el sector, producto del bloqueo de las carreteras en diferentes regiones del Perú por personas que protestan contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“A nivel de todo el país, tengo 31.470 pacientes. En UCI hay 2.558 pacientes; hospitalizados, 28.912 por estos disturbios, estas circunstancias que estamos atravesando (…) Se dejan de atender varias necesidades que no permiten que los hospitales estén en su máxima operatividad”, precisó.