Ministro de Trabajo sobre investigación por colusión: “En esta gestión no hay delincuentes”

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Alfonso Adrianzén, se refirió a la apertura de la investigación preliminar por colusión que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió en su contra y que también incluye al premier Alberto Otárola.

Mediante su cuenta de Twitter, el ministro Adrianzén enfatizó que ya se aclaró cómo es que se dio la contratación como asesora de Carola Gisella Rodríguez Bringas, tía de uno de los hijos que Otárola no consignó en su declaración jurada de intereses.

“El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes”, precisó.

Asimismo, el despacho que Adrianzén encabeza también emitió un breve comunicado luego de conocerse la decisión del Ministerio Público. Aclararon que Rodríguez Bringas contaba con la experiencia necesaria para ocupar dicho puesto, en el que gana 15.500 soles.

“Cuenta con cerca de 8 años de experiencia desempeñando funciones y cargos directivos en diversas instituciones del Estado, inclusive en el mismo MTPE en años anteriores. La designación se debe exclusivamente a los criterios de confianza del titular del Sector”, indicó.

ALBERTO OTÁROLA COLABORARÁ CON INVESTIGACIÓN

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el premier Alberto Otárola informó que colaborará con la investigación. Asimismo, enfatizó que no tiene contacto con Carola Rodríguez Bringas, a quien señaló como “una profesional destacada”.

“En relación a denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, remarcó.