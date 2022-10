Miguel Romero: “Creo que Rafael López Aliaga sí se reunirá con Pedro Castillo”

Pese a que el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, descartó la posibilidad de reunirse con el presidente Pedro Castillo, el actual burgomaestre, Miguel Romero, afirmó que sí lo hará. En diálogo con la prensa, el alcalde capitalino indicó que llegó a esta conclusión tras dialogar con el líder de Renovación Popular.

“Yo creo que el nuevo alcalde sí va a tender esos puentes, todo es un proceso y él, como un buen demócrata, va a tener un diálogo fluido (…) Todos tenemos que jalar en el mismo sentido, no somos una isla, somos un equipo, esa es la manera de gobernar un país democrático. Yo creo que Rafael lo va a hacer”, expresó.

En tanto, se mostró presto al pedido del virtual alcalde para que la Contraloría General de la República emita un informe respecto a su gestión y a la del vacado Jorge Muñoz. “De eso se trata, aquí se tienen que hacer todos los análisis habidos y por haber”, añadió.

“En esta semana nos vamos a llamar para poder brindarle toda la información del plan MET. Él sabe de esta visión geopolítica que tenemos y coincide con nostros en lo que él llama ‘Lima, potencia mundial'”, agregó Romero sobre las futuras obras en la capital.

Ante dicho escenario, Romero remarcó que López Aliaga valora los grandes megaproyectos planeados para Lima, tales como el megapuerto de Chancay y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Además, pidió al empresario mantener al margen las cuestiones partidarias.

“Espero que el flamante nuevo alcalde mantenga ese nuevo nivel de capacidad, al margen de cuestiones partidarias. Nuestro tema no es que este es un banco de empleo para partidos políticos; este es un sitio donde venimos a trabajar”, aseveró.

López Aliaga descartó reunión con Pedro Castillo

Un día después de las elecciones 2022, Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, indicó que es “estructuralmente imposible” que se reúna con el presidente Pedro Castillo. Asimismo, aprovechó para volver a criticar el manejo del actual Gobierno y le pidió al mandatario que deje el cargo.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez, por el bien del Perú. He recorrido la capital más de diez veces, la gente no está comiendo. Si vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, si no hay confianza, no hay inversión”, manifestó el empresario.