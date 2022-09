Miembros del GEIN se retiraron de ceremonia tras llegada del presidente Castillo

Los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quienes capturaron al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, abandonaron la ceremonia de homenaje por los 30 años de este suceso, la cual se llevó a cabo este lunes 12 de septiembre, tras la llegada del presidente Pedro Castillo.

Pese a que en el evento, las autoridades les rendirían honores por aquel histórico suceso, algunos de los miembros del grupo especial decidieron dejar el estrado al ver que el mandatario arribó al evento, acompañado del premier Aníbal Torres. Incluso, algunos le pidieron su renuncia.

Quien se quedó a presenciar la ceremonia fue el exjefe del GEIN, Benedicto Jiménez. “Yo puedo ser muy crítico de él, eso no me quita que sea respetuoso y disciplinado en el aspecto protocolar, seguiré siendo crítico si no hace bien las cosas”, afirmó el excongresista.

Previamente, el exmiembro del grupo especial, Carlos Morán, exhortó al mandatario a no acudir a la ceremonia, pues haría pasar “un momento incómodo” a los exagentes. “El señor Castillo y su premier han demostrado que odian a la Policía Nacional”, afirmó el exministro del Interior en diálogo con RPP.

En el evento, al que también asistió la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, Castillo Terrones resaltó que la captura del fallecido líder de Sendero Luminoso “supuso el fin de una época de terror”, la cual dejó miles de víctimas no solo de las instituciones militares y policiales sino también en la población civil.

Se cumplen 30 años de la exitosa captura de Abimael Guzmán

Aquel 12 de septiembre de 1992, los agentes ‘Ardilla’ y ‘Gaviota’ del GEIN ingresaron a una vivienda ubicada en Surquillo para dar el mayor golpe al terrorismo. Aquel sábado, la frase “¡Bingo, bingo, tenemos al cachetón!”, daría inicio al fin una época de terror para el Perú, pues se había capturado a Abimael Guzmán.

Tras ello, sentenciaron al líder senderista a cadena perpetua y posteriormente fue encarcelado en la prisión de la Base Naval del Callao junto a su cúpula. Décadas más tarde, a un día de conmemorarse los 29 años de su captura, el mayor genocida del país falleció a causa de una neumonía a los 86 años.