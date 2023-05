Menor de 12 años que sufrió abuso sexual de su padrastro fue sometida a cesárea

Una menor de solo 12 años que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro fue sometida a una cesárea para dar a luz en el Hospital Dos de Mayo. Afortunadamente, pese al riesgo de embarazo por su corta edad, la adolescente se encuentra estable.

En diálogo con Latina Noticias, la madre de la víctima reveló que la criatura también está bien de salud. No obstante, no ocultó su indignación por lo ocurrido y la demora de las autoridades en encontrar al abusador, un sujeto de 54 años.

Según contó, el ataque se produjo cuando ella se encontraba internada en un hospital, pues había dado a luz. El padrastro estuvo tres días solo con la menor en su vivienda, en los que aprovechó para cometer el execrable crimen.

Posteriormente, la madre empezó a notar que el vientre de su hija estaba creciendo de manera extraña. Inicialmente la menor se mostró reticente a revelar el abuso, pues había sido amenazada por el violador, por lo que la mujer decidió llevarla a un centro de salud.

Una obstetra confirmaría que la adolescente tenía cinco meses de embarazo. Por ello, su madre acudió a la comisaría de Zárate para realizar la denuncia. Sin embargo, reveló que solo se han impuesto medidas de protección a favor de la menor.

Por su parte, el sujeto está no habido y no tiene orden de captura. El abuso en contra de su hijastra se habría dado, según contó la propia menor, desde que tenía siete años. “Estoy desesperada porque no hay justicia, quiero justicia para mi hija, que le caiga el peso de la ley a esa persona”, expresó la madre.

DENUNCIA CASOS DE VIOLENCIA LLAMANDO A LA LÍNEA 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito que integran profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la PNP. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.