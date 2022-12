María del Carmen Alva: “A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas 22 personas”

La expresidenta del Congreso de la República afirmó que las protestas en regiones “no tienen nada que ver” con el adelanto de elecciones. Desconoció las demandas ciudadanas y aseguró además que las muertes reportadas tampoco tienen que ver con este pedido.

“Acá nadie ha actuado irresponsablemente, lamentamos mucho las muertes, evidentemente, pero las muertes y lo que estamos sufriendo no tiene nada que ver con un adelanto de elecciones o con las reformas que tenemos que hacer” afirmó Alva para una entrevista con RPP. Posteriormente, justificó su voto en contra del recorte del mandato presidencial y parlamentario.

Alva desconoció el derecho de la protesta y dijo que todas las manifestaciones son un tipo de chantaje. “¿No viste lo que pasó el domingo? No hay ninguna insensibilidad. El único responsable de los fallecidos es Pedro Castillo por todo lo que él ha hecho. Nosotros no somos responsables de las muertes. No tiene nada que ver las muertes con las reformas constitucionales”, afirmó la expresidenta del Congreso.