María Cordero Jon Tay no tiene deudas mencionadas a trabajador en audio

La congresista María Cordero Jon Tay argumentó que tenía deudas en los audios de la conversación con un extrabajador del Congreso, a quien le exigía entregarle hasta el 75% de su sueldo mensualmente, según reveló en exclusiva Punto Final.

“¿Y mis cuentas quien las ve? ¿Quieres que te diga más de mis deudas? ¿Quieres que te enumere? ¿Quieres que te saque todas las deudas del banco para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar a Infocorp”, afirma la parlamentaria de Fuerza Popular.

No obstante, una investigación de Latina Noticias descubrió que Cordero no registra deudas en riesgo en Infocorp, al menos desde 2018. Asimismo, tampoco tiene deudas impagas reportadas y ningún crédito, hipoteca, préstamo o registro de deuda en el sistema.

Además, en su registro de calificación de riesgo crediticio se le ve bastante lejos de pasar a Infocorp. En este sistema aparece con el color verde, lo cual significa que tiene una calificación normal. Sobre esto, la congresista no quiso brindar sus descargos para Latina Noticias.

Para el politólogo Omar Awapara, este caso no sería el último. “Hay dos problemas. Un eje moral que está perdido, porque es un comportamiento que no debería ocurrir, es un delito. Y hay una serie de incentivos, el hecho de que los congresistas no deberían tener la posibilidad de contratar a sus asesores”, precisó.

ONPE LE PIDE ACLARAR GASTOS

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) envió un documento a María Cordero Jon Tay, donde le solicita acreditar los medios probatorios sobre los gastos y aportes a Fuerza Popular que realizó en la campaña electoral del 2021.

“Me dirijo a usted, en relación a lo expresado en una grabación obtenida por los medios de comunicación, sobre los gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2021 por más de $ 300,000.00″, indica el documento.