Magaly Ruiz responde tras denuncia y afirma que extrabajador “la está difamando”

La congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, se pronunció luego de darse a conocer la denuncia de un extrabajador de la Comisión de Protección a la Infancia, quien la acusa de presuntamente cobrarle un cupo de su sueldo para su propio beneficio.

En rueda de prensa, la parlamentaria indicó que aún no ha leído la denuncia completa. Sin embargo, rechazó lo que califica como “una mancha a su honra”. “Voy a rechazar que este señor haya tratado de difamar, una denuncia subjetiva con objetivo personal y laboral”, expresó.

Según la versión de Ruiz, Carlos Marina Puscán fue despedido tras una evaluación de rendimiento. Luego de ello, afirma que el joven comunicador le agradeció la oportunidad por redes sociales. No obstante, posteriormente decidiría realizar la denuncia que dio a conocer Punto Final.

Además, afirmó que cuando Marina le informó sobre el cobro que realizaba su asesor, Johnny Romero, ella le propuso enfrentarlo con las pruebas. “En conversaciones de terceros yo no me tengo que meter, no respondo por terceros”, aseveró.

Por ello, deslizó que el motivo real de la denuncia, pese a no leerla completamente, sería que Marina recupere su trabajo en el Parlamento, en donde laboró desde 2018 hasta 2022, año en que fue separado luego de dar a conocer el presunto cobro.

RETIRAN A MAGALY RUIZ DE COMISIONES

Un día después de la denuncia realizada en Punto Final, Alianza para el Progreso informó que sesionaría para recibir los descargos de Magaly Ruiz, con el fin de determinar responsabilidades. Además, se dispuso su retiro de las comisiones de Ética y Protección a la Infancia.

Cabe indicar que Carlos Marina elevó la denuncia a la Oficialía Mayor del Congreso, para que esta pase a la Comisión de Ética, la cual Ruiz conformaba hasta este lunes. Con este cambio, quien toma su lugar es la parlamentaria Nelcy Heidinger.