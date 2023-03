Luis Vera Llerena afirma que Pedro Castillo le pidió realizar coordinaciones con ‘El Español’

El excomandante general de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena, involucrado por la Fiscalía en la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, deslindó de estas acusaciones y dio más revelaciones sobre la participación de ‘El Español’ en el Gobierno.

En diálogo exclusivo con Latina Noticias, el teniente en retiro afirmó que la primera orden que recibió de Castillo Terrones fue de coordinar directamente con el ‘Gringo’, como también se conocía a Jorge Hernández Fernández.

“En esa primera visita, (Pedro Castillo) me dice personalmente: ‘General, usted -a partir de ahora- se va a comunicar con el Gringo. Para parte de mi seguridad y todo el tema Interior, coordine con él y el ministro”, precisó Vera Llerena.

Asimismo, el excomandante reveló que el exministro del Interior, Dimitri Senmache, le presentó a Jorge Hernández dos semanas después de ser designado en el alto puesto de la entidad policial. Para él, Senmache conocía al ‘Español’ más tiempo.

“El ministro lo conocía, porque si él me lo presenta…parece que lo conocía más tiempo. Me lo presenta y me dice: ‘Es un asesor del presidente’. Yo he sido una víctima de presiones y amenazas de este señor y del presidente”, aseveró.

JORGE HERNÁNDEZ LO AMENAZÓ

Según Vera, luego de que se rehuse a realizar los cambios en el comando policial que le exigía, Hernández Fernández empezó a amenazarlo con influenciar en su destitución. No obstante, no recibió el apoyo de Pedro Castillo.

El excomandante general de la PNP también negó haber recibido dinero por efectuar cambios y designaciones en la institución, así como haberle entregado una radio policial a Jorge Hernández. Añadió que se reunió en tres ocasiones con el extrabnjero por pedido del exministro Senmache.