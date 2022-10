Los Olivos: hallan muerto a joven de 21 años en habitación de hostal

El cuerpo de un joven de 21 años fue encontrado en la habitación de un hostal ubicado en Los Olivos. La víctima se reunió con un grupo de cinco amigos la noche anterior, por lo que su extraña muerte ha causado consternación en sus familiares.

“Ha salido ayer en la tarde, hasta las 12 de la noche y media yo me he comunicado con él, preguntándole dónde estaba. Me ha dicho que estaba bien, estaba con sus amigos, ellos dicen que han estado acá en el hostal tomando”, indicó el cuñado del afectado.

Las autoridades identificaron a la víctima como Bryan Obando Zúñiga. De acuerdo a la información de la Policía, el joven llegó con sus amigos hasta el hospedaje, ubicado en la avenida Universitaria. Cuando salió a embarcar a una de sus amigas, otros sujetos lo interceptaron y lo habrían golpeado.

Obando quedó en el suelo y fueron sus amigos quienes lo encontraron y condujeron al hostal. A partir de ese momento, se desconoce qué ocurrió luego. Según su cuñado, las imágenes de cámaras de seguridad mostrarían una versión diferente.

Los agentes policiales intervinieron a dos jóvenes de 22 y 23 años, pues las dos féminas ya habían dejado el lugar. No obstante, la mañana siguiente a la muerte del joven, se acercaron hasta el lugar de los hechos para rendir su manifestación.

PIDEN CÁMARAS DE SEGURIDAD

“Ellos han estado con él, queremos saber qué es lo que realmente ha pasado; pero hay muchas versiones ahorita. No cuadra lo que dicen, ahorita solo nos han dicho que está con una herida en la boca”, manifestó el familiar de Obando. Preliminarmente, se sabe que el cuerpo de la víctima fue hallado con golpes en el cuerpo y una herida en la boca.

Por su parte, la familia ha pedido a la Policía profundizar las investigaciones para hallar a los culpables. Los peritos ubicaron las cámaras de seguridad tanto dentro como fuera del hostal, así como en el pasaje donde Bryan habría sido atacado.