Veteranos del comando Chavín de Huántar protestan en San Borja

Un colectivo de ciudadanos y veteranos de la compañía Chavín de Huántar se reunieron a las afueras del Cuartel General del Ejército para protestar en contra del Gobierno del presidente Pedro Castillo, debido a que no se los habrían invitado al desfile militar que se celebrará este 29 de julio.

“El enterarnos que no nos habían invitado al desfile nos sorprendió, porque venimos desfilando todos los años. No existen desfiles privados. La compañía que está desfilando es falsa. Si bien es cierto es personal militar, no son los que participaron de la operación. Es gente que han equipado, salen con el escudo que nos pertenece, pero no son parte del Comando Chavín de Huántar”, explicó uno de los representantes de la protesta.

Recordemos que la patrulla Chavín de Huántar, protagonista del rescate de los rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador japonés en 1997, inicia el desfile militar desde 1998. Es por esta razón que los veteranos que integraron esta operación lamentan no haber sido tomado en cuenta para este importante evento.