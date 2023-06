LN Espectáculos: conoce el nuevo bloque que busca conquistar el corazón de los peruanos

Tras una larga espera, el bloque de espectáculos de Latina Televisión salió a la luz. Bajo la conducción de la talentosa Karina Betancourt, la nueva propuesta del noticiero matinal promete ser uno de los espacios más aclamados por miles de televidentes.

Con un gran abanico de contenidos, LN Espectáculos trae el mejor entretenimiento para que las personas, desde sus casas o el trabajo, disfruten de un momento especial al conocer el detrás de cámaras de los programas de Latina, las últimas novedades sobre los artistas más populares y más.

KARINA BETANCOURT: EL ROSTRO DE LN ESPECTÁCULOS

Con más de 35 mil followers en TikTok, Karina Betancourt es el nueva cara de LN Espectáculos. Ella se destaca como una de las influencers más carismáticas del momento, la cual ha formado una comunidad importante y valiosa dentro de la popular red social.

Su increíble humor y desenvolvimiento no solo ha generado una gran aceptación entre los usuarios, sino también que todos se diviertan con sus ocurrentes videos, siendo el más popular el “Hola, me llamo Karina y no sé gilear”. Comunicadora, influencer, cantante y comediante, así es Karina.

FIGURAS DEL ESPECTÁCULO SALUDAN EL NUEVO BLOQUE

En su primera fecha de lanzamiento, LN Espectáculos recibió las buenas vibras de parte de los artistas más populares del país, como el presentador de ‘El Gran Chef Famosos’, José Peláez, y su riguroso jurado: Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Por su parte, Pablo Villanueva Branda, más conocido como ‘Melcochita’, también se sumó al saludo y deseó los mejores éxitos al nuevo bloque de espectáculos.

Haz que tus mañanas sean divertidas con LN Espectáculos, con Karina Betancourt . Minutos antes de las 8:30 a. m., no te pierdas de lunes a viernes el nuevo bloque de Latina Noticias, edición matinal.