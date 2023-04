Limpiaparabrisas no está arrepentido tras asesinar a joven conductor

Frío y sin arrepentimiento. Así se muestra José Alberto Jirón Holder, el sujeto que asesinó a un joven conductor que se negó a que limpiara el parabrisas de su vehículo en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, en el Cercado de Lima.

“Yo no le hice nada para que se muera. Estoy normal, no sabía que se iba a morir. Le iba a limpiar el carro y el pata me insultó. Entonces le eché agua en la cara. Luego le di con una tijera en el pecho”, comentó el criminal.

La actitud desalmada de este hombre responde a que formaría parte de una organización llamada ‘Los Coreanos’, conformada por delincuentes que han ingresado al país para tomar las esquinas de las avenidas en Lima con el fin de amedrentar y atacar a conductores que se nieguen a pagar por limpiarles la luna.

La mafia de los limpiaparabrisas

Latina Noticias recogió el testimonio de un hombre que señala conocer cómo opera la mafia de estos extranjeros en las esquinas del Cercado de Lima. “Ellos son ‘Los Coreanos’. Coro es una ciudad del estado de Falcón, en Venezuela. Ellos apodan a los semáforos como ‘los coreanos’. Es una mafia”, remarcó.

La violencia física y hasta el asesinato conforman la característica principal de ‘Los Coros’ o ‘Los Coreanos’, que operan en Ecuador, Colombia, Chile y ahora en Perú. Muchos de sus ataques han sido registrados en video.

Después de cada fechoría que esta organización delictiva comete, se traslada hacia otra esquina. Es por esto que José Alberto Jirón Holder, luego de asesinar al joven conductor, fue detenido limpiando lunas en la cuadra 1 de la Av. Grau, como si nada hubiera pasado.

El criminal ha sido trasladado a la sede de la Dirincri para conocer más detalles de su participación en esta organización delictiva, que ahora opera en todos los distritos de Lima. Mediante Interpol se investigará también en qué otros hechos delictivos ha estado involucrado en su país.