Libertad de Antauro Humala debe evaluarse, según Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo afirmó que la libertad otorgada a Antauro Humala por redención de pena por trabajo y estudio podría anularse. El pronunciamiento de la entidad se da luego de las declaraciones del líder etnocacerista sobre las actividades que realizó en prisión.

Mediante su cuenta de Twitter, la Defensoría publicó un comunicado dirigido al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Omar Méndez, donde le transmiten su preocupación por lo revelado por el hermano del expresidente Ollanta Humala.

“En la entrevista brindada al portal web Infobae, de fecha 8 de septiembre del año en curso, (Humala) expone de manera abierta que, durante toda su reclusión en los diferentes penales nunca realizó ninguna actividad de trabajo y/o educación”, se lee.

Por ello, la Defensoría exhortó al INPE iniciar una profunda investigación para esclarecer los hechos e imponer la sanción correspondiente a las autoridades, además de evaluar la declaración de nulidad si se llega a comprobar que no se realizaron labores ni estudios.

Pedimos al @INPEgob investigar hechos mencionados por el señor Antauro Humala en la entrevista a @infobaeperu del 8/9, donde señala, de manera abierta, que nunca realizó actividad de trabajo o educación, como pintura o manualidades, dedicándose solo a redactar sus libros. (1/2) pic.twitter.com/WOPWj9uAWo — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) September 9, 2022

¿Qué dijo Antauro Humala?

En diálogo con el mencionado portal, Antauro Humala respondió sobre las tareas que llevó a cabo en su reclusión y descartó haber realizado manualidades y preparación de postres. Afirmó que solo se dedicó a la escritura de sus cuatro libros.

“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que escribir cuatro libros es chamba y han sido presentados en la Feria Internacional del Libro (…) Como para ellos esto no es trabajo, pusieron eso que está ahí (manualidades)”, aseveró.

Humala añadió que “es problema del Estado peruano” si no quisieron admitir su trabajo como válido para conseguir la reducción dela pena. “El INPE ha dado una versión al Congreso. Seguramente, en el papel ha figurado así, pero, en los hechos, esta es mi obra”, añadió.

Como se recuerda, Humala Tasso recuperó su libertad el 20 de agosto, luego de casi 18 años. Un día antes, el INPE anunciaba que la solicitud de la defensa del exrecluso, en la que pedían la reducción de la pena por trabajo y estudios durante el cumplimiento de la misma, había sido admitida.