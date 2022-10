Latina Noticias lleva donativos a pareja de ancianos en Villa María del Triunfo

Una pareja de ancianos que ha permanecido junta por más de 56 años, recibió la ayuda que tanto necesitaba, luego de que Latina Noticias acudiera a su llamado. El querido conductor del noticiero matinal llegó hasta la casa de doña María y don Julián para llevar varios donativos recolectados por parte de los trabajadores de Latina.

Diversos víveres, un televisor de 43 pulgadas y dinero en efectivo fueron algunas de las donaciones para esta pareja que si bien viene siendo atendida por parte de un sobrino, esta ayuda no basta. Ambos sufren de diabetes, la anciana tiene cáncer de mama y está a días de ser operada de la pierna.

Recordemos que el domingo dos de octubre, día de las Elecciones Municipales 2022, doña María se armó de valor para acercarse a las cámaras de Latina Noticias y pedir, no por ella, sino por su esposo de 86 años, quien se encuentra postrado en una cama, ya que no cuentan con una silla de ruedas. A partir de esto, la ayuda no dejó de llegar a la pareja. Sin embargo, aún necesitan ayuda. El número para comunicarse con ellos es el 2852276. Apoyemos a esta humilde familia.