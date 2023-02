Las reacciones de los partidos políticos ante presunto mal uso de fondos públicos

Un reportaje de Punto Final dio cuenta del presunto uso incorrecto de fondos públicos que reciben los partidos políticos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destinados para usarse en formación, investigación y capacitación de su militancia.

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, una de las agrupaciones señaladas en el informe, se pronunció mediante su cuenta de Twitter y emplazó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido a transparentar los gastos que se han efectuado.

Exhorto a los integrantes del CEN de Avanza País q abran las puertas del partido y transparenten los gastos q se han y se vienen realizando con el dinero de todos los peruanos. Avanza País nació como un partido q busca la integración social y no para malversar fondos públicos! https://t.co/CozDgH9X3c — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) February 27, 2023

Posteriormente, la bancada del partido en el Legislativo se pronunciaría al respecto, indicando que ningún congresista es parte de la investigación. Además, también exhortaron a la dirigencia de Avanza País a ofrecer las explicaciones del caso a la ciudadanía “de manera clara y transparente”.

En tanto, Renovación Popular, otro de los partidos involucrados, aún no emitió una comunicación oficial. No obstante, Jorge Montoya, miembro de la bancada de esta organización en el Parlamento, afirmó que los congresistas no tienen injerencia administrativa en la agrupación.

“No tengo ninguna info al respecto, estamos en la bancada, no estamos dentro del partido, no tenemos cargo alguno dentro de él, no conocemos el manejo administrativo. Todas las informaciones de la prensa deben ser investigadas, porque siempre hay algo al fondo que es verdad”, indicó para Latina Noticias.

EL INAUDITO DESTINO DE FONDOS PÚBLICOS

Avanza País, que en 2022 recibió 1 millón 408.000 soles, declaró destinar hasta 465.000 en capacitaciones profesionales a la empresa Global Perú Comunicaciones SAC. Sin embargo, en el supuesto local de la compañía, actualmente funciona una fotocopiadora.

En tanto, en la rendición que dieron a la ONPE sobre el uso del dinero, Renovación Popular declara un servicio que dio Renzo Reggiardo por 20.000 soles. No obstante, el propio teniente alcalde de Lima devolvió el dinero, al no haber podido brindar el servicio. Aún así, este se declaró como brindado.