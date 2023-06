La Liga aprueba plan de viabilidad y Lionel Messi podría volver al Barcelona

La Liga Española aceptó el plan de viabilidad del Barcelona por las próximas dos temporadas, y con ello, el retorno de Lionel Messi sería financieramente factible. No obstante, el club azulgrana aún no ha enviado una oferta formal al entorno del jugador, que espera paciente que pueda concretarse la llegada del futbolista argentino a España.

“Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis”, declaró Jorge Messi, padre y representante del delantero.

“Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado”, agregó el empresario argentino.

El estado anímico de Lionel Messi

Sobre el estadio anímico que atraviesa Lionel Messi, el padre del futbolista aseguró que se encuentra estable, pero a la vez incómodo por lo que se comenta sobre su futuro. “Está un poco cansado de todo lo que se dice. Ahora no vendrá él para aquí, se va a China con la Selección y por ahora no vendrá”, afirmó.

“Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal. No sabe qué hacer. Está aburrido de la situación, siente un poco de presión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”, añadió.

En tanto, Jorge Messi aseveró que, aunque no logre concretarse la llegada de su hijo al Barcelona, la relación con el club está intacta y que se irá por la puerta grande. “La relación con Laporta es muy buena. Si no viene a Barcelona, se despedirá con algo grande. Vaya bien o mal, habrá un comunicado entre hoy y mañana para anunciar su decisión”, sentenció.