Kenji Fujimori: ¿Por qué el excongresista todavía no será ingresado a un penal?

Kenji Fujimori fue sentenciado este martes 15 de noviembre a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias real. La misma medida recayó para los excongresistas de Fuerza Popular, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez.

Sin embargo, el hijo de Alberto Fujimori todavía no ingresará a un penal a cumplir la sentencia. De acuerdo al exprocurador Luis Vargas Valdivia, esta no será efectiva hasta que se revise la apelación que presentó su defensa en la Sala Superior de Apelaciones.

“La sala ha concedido la apelación, suspendiendo la ejecución temporal de la sentencia. No van a ingresar al penal hasta que la sentencia quede firme y fija una serie de reglas de conducta (…) Si la sala confirma la sentencia, el señor Fujimori y sus coprocesados tendrán que ingresar al penal a cumplir la pena”, indicó en diálogo con Buenas nuevas, malas nuevas.

Asimismo, Vargas Valdivia indicó que, con el antiguo Código Procesal Penal, Kenji Fujimori habría sido ingresado a la cárcel aún así su apelación no se defina. Añadió que el Poder Judicial tomó en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes para decidir el tiempo de sentencia.

“Su intención (de Kenji Fujimori) no era un beneficio patrimonial, era liberar al padre. Esta no era la vía, era una conducta entendible; pero no justificable. Está obligado a cumplir la ley, es por eso que la sala, con buen tino, ha impuesto la pena”, apuntó.

EL CASO CONTRA KENJI FUJIMORI

La Fiscalía había solicitado 12 años de prisión contra el exparlamentario por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo por el caso ‘Mamanivideos‘. En las grabaciones, se le observa negociando votos con Moisés Mamani a cambio de obras en 2017, con el fin de conseguir el indulto para su padre y evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

El Poder Judicial, aparte de la sentencia impuesta, interpuso una inhabilitación de 18 meses para ejercer cargos públicos contra Fujimori, Bocángel y Ramírez; así como el pago de 52.000 soles de reparación civil. En tanto, al exasesor Alexei Toledo se le impuso cuatro años de prisión suspendida.