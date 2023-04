Katherine Gómez: conoce la cronología del caso y por el cual se exige cadena perpetua para su feminicida

La noche del sábado 18 de marzo, Katherine Yolanda Gómez fue atacada por un sujeto de nacionalidad extranjera, identificado como Sergio Tarache Parra, en inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo. El desalmado le roció gasolina y le prendió fuego.

Seguidamente, fue asistida por los transeúntes y llevada al Hospital Arzobispo Loayza. Ella ingresó de emergencia a las 9:45 pm de ese sábado, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo.

Tras batallar por su vida durante varios días, Katherine Gómez murió la mañana del viernes 24 de marzo. Aquel día, el Ministerio de la Mujer informó que estaba en constante comunicación con el Mininter para dar con el paradero del feminicida.

Ese mismo viernes 24 de marzo, el Ministerio del Interior comunicó que había incluido en su Programa de Recompensas a Sergio Tarache Parra, ofreciendo 50 mil soles por información que lleve a su captura.

Así, después de 19 días de su ingreso en el Programa de Recompensas (y después de 25 tras cometer su crimen), Sergio Tarache fue detenido en Bogotá, Colombia.

MADRE DE KATHERINE GÓMEZ EXIGE CADENA PERPETUA PARA FEMINICIDA

Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, exigió una condena de cadena perpetua para el asesino de su hija. No obstante, además pidió investigar a las personas que ayudaron a este sujeto huir del país.

“La vida de mi hija me la arrebataron. Quiero que cumpla la prisión preventiva, que no la expandan y cuando la misma termina le den cadena perpetua. Quiero que las autoridades me cumplan, yo no quiero ver libre a ese sujeto”, apuntó Cinthya Machare ante las cámaras de Latina Noticias.