Julio Gagó: Concejo Municipal rechaza suspender a regidor oficialista

El regidor de Lima por Renovación Popular, Julio Gagó, logró salvarse de la suspensión este 24 mayo, luego de que, en sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, no se alcanzarán los 24 votos para proceder con esta medida.

Según una investigación del portal Wayka, Gagó habría gestionado la entrega de donaciones de alimentos por parte de comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, a cambio de pactar reuniones con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El excongresista de Fuerza Popular solicitó al menos una donación de productos a trabajadores de la Empresa de Mercados Mayoristas (EMMSA). La investigación también recoge audios y conversaciones entre un comerciante y el actual regidor.

En la publicación que realizó en su cuenta de Facebook para dar cuenta de la entrega de las donaciones a la Quebrada de Villa María del Triunfo el 2 de abril, Gagó no hizo referencia a los comerciantes y mencionó que esto fue posible “por la colaboración de emprendedores como él”.

Por ello, para la Procuraduría Pública Municipal y la Procuraduría General de la República, Gagó habría incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias. Si bien no se le suspendió, se acordó crear una comisión investigadora para investigar el caso.

ACALORADO DEBATE

Durante su participación en el debate este miércoles, el exparlamentario acusó a López Aliaga de querer “ajusticiarlo” frente al Concejo. Asimismo, negó las acusaciones y mencionó que solo fue un “intermediario” para dar las donaciones.

“Señor Rafael, usted me ha querido ajusticiar aquí, usted ha querido decir que soy un corrupto (…) Si vienen empresarios y le quieren dar al pueblo, no a Julio Gagó, que soy un intermediario para entregar la mercadería, lo voy a seguir haciendo, que me denuncien mil veces”, expresó.