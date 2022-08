Juez admite demanda contra Repsol por 4.500 millones de dólares por daños en derrame de petróleo

LIMA, 23 ago (Reuters) – Un juez peruano admitió una demanda contra la española Repsol y otras firmas por 4.500 millones de dólares como indemnización por daños tras un derrame de petróleo en enero, dijo el martes la entidad estatal defensora del consumidor, Indecopi.

El organismo informó en un comunicado que junto a Repsol la demanda incluye a las aseguradoras Mapfre Global Risks, la firma italiana Fratelli D’Amico Armatori S.P.A y a la Empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., entre otros.

Indecopi, que presentó la demanda, dijo que el juez de la causa ha dado un plazo de 30 días para que las firmas contesten la demanda “bajo apercibimiento de declarar su rebeldía”.

La fiscalía de Perú investiga el derrame de crudo en el mar de la refinería La Pampilla de Repsol, que contaminó kilómetros de mar y playa de la costa central del país sudamericano, por un posible delito de “daño ambiental”. El Gobierno peruano consideró el evento como un desastre ecológico.

Repsol en Perú dijo que no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la admisión de la demanda porque aún no ha sido notificada. Pero la firma española ha dicho antes que la pretensión es “infundada” porque no considera las causas del derrame, las labores de remediación ya completadas por Repsol ni la atención a los afectados.

(Reporte de Marco Aquino)