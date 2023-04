Juan Sheput: “Alejandro Toledo debería tener arresto domiciliario”

El exministro Juan Sheput consideró que al expresidente Alejandro Toledo le corresponde tener arresto domiciliario una vez que sea extraditado de Estados Unidos al Perú, esto en lugar de ser recluido al Penal de Barbadillo, como sí ocurre con otros exmandatarios como Alberto Fujimori o Pedro Castillo.

“Alejandro Toledo debería tener arresto domiciliario. En el caso de Alberto Fujimori estamos hablando de un condenado; en el caso de Pedro Castillo, de un golpista detenido en flagrancia; y en el caso de Alejandro Toledo, de un proceso en curso de investigación. Si bien hay indicios contundentes, una vez que se desarrolle el juicio, el juez podrá determinar si le corresponde prisión domiciliaria o prisión en algún penal. Por la edad y por la forma cómo se está desarrollando el caso, le corresponde arresto domiciliario”, remarcó.

Juan Sheput sobre casos de corrupción en gobierno de Alejandro Toledo

Asimismo, Juan Sheput mencionó que, pese a los contundentes indicios sobre actos de corrupción cometidos por Alejandro Toledo, su gobierno fue bueno. En ese sentido, descartó haber conocido algún caso de este tipo cuando ejercía funciones de ministro.

“Hay una gran diferencia entre, por un lado, el gobierno de Toledo y sus funcionarios, y por el otro, él como elemento de corrupción. La mayoría de funcionarios no supimos nada sobre los actos de corrupción, porque eso se manejó de una forma muy reservada. Durante el gobierno de Toledo, la oposición fue tan furibunda, encabezada por el Apra, que no había tiempo para ver si había un acto de corrupción. No tuve ninguna posibilidad de ver nada de eso”, enfatizó.

En ese sentido, Juan Sheput indicó que un pequeño entorno rodeó Alejandro Toledo y este fue el que supo de los actos de corrupción cometidos en ese periodo presidencial. “Esos cinco años sentaron el crecimiento de nuestro país, el retorno a la institucionalidad. Otra cosa es que él y un pequeño entorno, compuesto en su mayoría por ciudadanos judíos, como Josef Maiman, Adam Polack, Avi Dan On y la misma Eliane Karp, cometieron actos de corrupción”, subrayó.

En esa misma línea, recargó sus críticas contra la exprimera dama. “Yo me paraba peleando con Eliane Karp. Ella jugó un papel estelar en la campaña presidencial, pero luego ella y un grupo minúsculo produjo una especie de encapsulamiento de Alejandro Toledo que ha terminado en esto. Ella también debería venir, pero tiene la protección de las nacionalidades belga e israelí, por lo eso va a ser más complicado”, concluyó.