Juan Carlos Liendo presentó su renuncia al cargo de director de Inteligencia de la DINI

Juan Carlos Liendo oficializó su renuncia como director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) este martes 3 de enero. Liendo O’Connor había sido designado el 18 de diciembre, en reemplazo de Wilson Barrantes.

En la carta que remitió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el ahora exjefe de la DINI asegura que tomó esta decisión “en razón a serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”.

Casi dos semanas después de asumir la presidencia, mediante la Resolución Suprema N° 357-2022-PCM, la mandataria y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, designaron a Liendo, coronel del Ejército en retiro, en el cargo.

En una reciente entrevista para el diario La República, Boluarte Zegarra anunció que se estaba evaluando realizar cambios en la DINI. Consultada sobre si removería a Liendo del cargo, la jefa de Estado remarcó que “se estaba viendo esa posibilidad”.

Posteriormente, en diálogo con RPP, Juan Carlos Liendo precisó que aguardaba una comunicación directa de la presidenta. “En mi caso particular, yo espero una comunicación directa con la presidenta para evaluar mi presentación de renuncia al cargo en las próximas horas”, sostuvo.

DINA BOLUARTE “NO ESTABA ENTERADA” DE LA MARCHA POR LA PAZ

La presidenta Dina Boluarte, señaló desconocer la organización de la “Marcha por la paz”, la cual días antes, en un evento oficial en la región Cusco, la respaldó e invitó a la ciudadanía a sumarse. Añadió que tampoco sabe si el ministro Víctor Rojas estaba al tanto de la convocatoria.

“No, no estaba enterada. No sabría qué decir. Me comuniqué con el ministro del interior en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios”, manifestó la dignataria en diálogo con La República.