Joven universitaria afectada por huaicos en Chosica denuncia acoso sexual

Tras el paso de huaicos en Chosica que afectaron a decenas de ciudadanos, cuyas viviendas estaban ubicadas a pocos metros del río Rímac, una de las perjudicadas, Flor de María Grández, pidió ayuda para ella, su madre y su hermano, ante la difícil situación que le tocaría afrontar.

Mediante Latina Noticias, la joven estudiante pudo brindar su número de teléfono para que los peruanos y peruanas puedan aportar y ayudarla a salir de este complicado momento. No obstante, Flor no imaginó que inescrupulosos se aprovecharían de esta situación.

La joven de 24 años denunció que ha recibido mensajes amenazantes y de índole sexual, pidiéndole fotos íntimas a cambio de una fuerte suma de dinero. Ella logró registrar las conversaciones de WhatsApp con un sujeto que se identifica como gerente de una ONG.

“Flor, seré claro. Si me mandas fotos de ti ya sabes, con poca ropa y así, te daré lo que me pidas. Tengo el poder de hacerlo, todo depende de ti. 12 mil soles (…) Tengo ese dinero que lo puedo enviar hacia ti sin ningún problema”, le escribió el sujeto.

A través de la aplicación Yape, se supo que el número de teléfono pertenecería a Francisco Javier Vega Núñez, a quien Flor reclamó por aprovecharse de su situación vulnerable, tras lo cual cortó la comunicación.

INDIGNACIÓN! Todos conocimos el caso de Flor en Chosica. Con mucha pena me escribe y me envía estos chats donde gente enferma la acosa, le pide fotos, hasta le hicieron una videollamada masturbándose. Qué clase de personas son? @FiscaliaPeru @PoliciaPeru @MimpPeru @lorealvareza pic.twitter.com/yOB9v4k3ZY — Trilce Reyes (@reyestrilce1) March 21, 2023

NO CUENTA CON APOYO DE LAS AUTORIDADES

A través de Latina Noticias, la joven dio a conocer que ningún funcionario de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica se ha puesto en contacto con ella hasta el momento. Además, cuando acudió a denunciar el acoso a la comisaría, afirmó que no fue atendida hasta la llegada de la prensa.

“Estoy acá más de media hora sentada. Ahorita en la comisaría entro, me dicen que denuncie por extorsión y abuso, voy a la oficina y no hay nadie y me indigna que no me atiendan como cualquier persona que necesita denunciar. Me da coraje que venga la prensa y recien me digan que ya suba”, indicó.