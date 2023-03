Joven estudiante pide ayuda tras perderlo todo luego de caída de huaico

Una joven que reside en Chosica se ha visto gravemente afectada tras la caída de un huaico en la zona, el cual ha enterrado su vivienda y, con ello, sus pertenencias, incluyendo los materiales que utilizaba para estudiar en la universidad.

“Soy estudiante de La Cantuta, todos mis documentos, mis papeles, los he perdido. Estoy sin nada, me quedé en la nada, no sé cómo voy a hacer para pagar mi matrícula, mi laptop, todo está enterrado, me quedé en nada”, indicó para Latina Noticias.

La vivienda se ubica en las orillas del río Rímac, a pocos metros del puente Caracol, donde Flor de María Grández Consolación vive con su mamá y hermano. Cabe indicar que también es rescatista de animales, por lo que también requiere ayuda para seguir conservando a los perritos que acoge.

“Yo estudio y trabajo para sacar a mi mamá adelante y salir de esta casa (…) Quiero que me saquen de aquí, no quiero vivir otra vez este trauma. Yo sufro de taquicardia, no quiero dejar en la nada a mi mamá, les pido que me ayuden”, añadió.

Flor de María narró que el huaico afectó su vivienda y la zona el miércoles 15 de marzo. Desde aquella fecha, solo cuenta con las prendas que vestía cuando ocurrió la tragedia y se ha visto obligada a dormir en un colchón sobre el lodo junto con su madre y hermano.

NÚMEROS DE AYUDA PARA FLOR GRÁNDEZ

Si deseas apoyar a Flor de María Grández en este duro momento, puedes contactarla al 978 737 908. A ese mismo número, usuarios de Yape pueden enviar su aporte a la joven.

En tanto, su número de cuenta del Banco de Crédito es 191 77378040 0 34 / CCI: 002 19117737804003458.