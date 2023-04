Joven es hallada sin vida en Playa Marbella

La joven Damaris Cordero Matías fue encontrada muerta en las orillas de la Playa Marbella, en Magdalena. Ella tenía apenas 22 años y había ido a celebrar las buenas notas en el semestre en su instituto.

La Policía recogió los indicios de las extrañas circunstancias en las que murió la joven. Según la versión de sus amigos del instituto, estuvieron bebiendo licor en la playa cuando cerca de las 4 de la madrugada perdieron el equilibrio y Damaris cayó al mar y se ahogó.

INDIGNACIÓN DE PADRE DE JOVEN HALLADA SIN VIDA EN PLAYA

El padre de Damaris asegura que, en la comisaría de San Miguel, vio el celular y las pertenencias de su hija, pero horas después le dijeron que no está su teléfono móvil. Su padre recuerda, además, la última conversación que tuvo con su hija durante la salida con sus amigos.

“¿Dónde estás?, le dije. Estoy en casa de mi amiga, me dijo, que el taxi le quería cobrar 50 soles, pero luego me dijo que se quedaría en casa de su amiga. Yo quiero que ellos digan la verdad, quiero saber qué le ha pasado realmente, pero sé que ellos no van a decir la verdad”, señaló el padre de la muchacha.

La madre de la joven vive en Chile y en las próximas horas llegará a Lima. En tanto, el Ministerio Público anunció diligencias preliminares contra los que resulten responsables por el delito de homicidio en agravio de Damaris.