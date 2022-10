José Luna Morales: Policía lo detiene en RPP tras orden de prisión preventiva

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta las instalaciones de RPP Noticias, donde el excongresista de Podemos Perú, José Luna Morales, brindaba una entrevista. Este lunes 17 de octubre, el Poder Judicial dispuso la orden de captura del electo regidor de Lima Metropolitana.

Mientras ofrecía declaraciones en el mencionado medio, junto con su abogado Mateo Castañeda, agentes de la PNP arribaron al local en la avenida Paseo de la República, donde aguardaron el fin de la entrevista para enmarrocarlo y subirlo a un vehículo. Minutos después, el auto llegó hasta la sede de Requisitorias, en La Victoria.

Previamente, el exparlamentario afirmó que se entregaría a la justicia. “No estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el juez; pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente que me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre, yo no me corro”, refirió en RPP.

Asimismo, Luna Morales aseveró que ha estado asistiendo a todas las audiencias dispuestas por el juzgado. Indicó que su ausencia en la más reciente se debió a una recomendación de su defensa; sin embargo, al oír la resolución de Jorge Chávez Tamariz, optó por ponerse a disposición de las autoridades.

En las próximas horas, el hijo de José Luna Gálvez pasará por medicina legal. Cabe indicar que no pasará la noche en Requisitorias, pues será trasladado a la Prefectura de Lima, en la avenida España. Posteriormente, será recluido en un centro penitenciario.

‘LOS GÁNGSTERS DE LA POLÍTICA’

Durante su presentación, el juez Chávez Tamariz precisó que existen “graves y fundados elementos de convicción” respecto a la participación de Luna Morales en el caso. Se señala que habría entregado dinero a Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe, exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

Según la tesis fiscal, el pago a los exmagistrados se habría dado a cambio de favorecer al candidato Adolfo Carlo Magno Castillo Meza en la elección del jefe de la ONPE en 2017. Luego de resultar ganador, Castillo Meza formalizó la inscripción de Podemos como partido político.