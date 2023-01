Jorge Salas Arenas sobre ley que acortaría su mandato: “No encuentro fundamentos”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se refirió al proyecto de ley que se presentó en el Congreso, el cual propone acortar su mandato y el del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Esta iniciativa la presentó la parlamentaria de Avanza País, Rosselli Amuruz, en el marco de las reformas electorales con miras a las elecciones presidenciales y congresales de 2024. Salas Arenas calificó este proyecto de ley como “sin fundamentos”.

“He leído el proyecto de arriba a abajo, de derecha a izquierda; la verdad es que no encuentro fundamentos. Se trata de una ley que se pronuncia para modificar la Constitución con los nombres propios de quien habla y del jefe de la ONPE”, refirió en diálogo con ‘Buenas nuevas, malas nuevas’.

Salas Arenas sostuvo que el proyecto es contrario “manifiestamente” de la Carta Magna y atenta contra la autonomía de ambos entes electorales. A la vez, sostuvo que también perjudica la autonomía del Poder Judicial, al ser él electo por la Sala Plena de la Corte Suprema para ejercer el cargo.

“Yo no me he sometido a una elección popular, no he entrado a competir con nadie en esos términos. Al señor jefe de la ONPE lo designa la JNJ, que es otro órgano constitucional autónomo tras un concurso exigente, de modo que el señor Corvetto y quien habla hemos sido escogidos por cuatro años”, apuntó.

ELECCIONES DE 2021 FUERON TRANSPARENTES

Respecto a los comicios de 2021, en el que resultó ganador Pedro Castillo, Jorge Salas Arenas apuntó que estos recibieron la felicitación de entes internacionales. Esto en referencia a la comparación que se hace de dicho proceso con las elecciones del año 2.000.

“Los organismos electorales han sido felicitados por la transparencia y limpieza del proceso electoral. Los especialistas en esta materia, que pertenecen a la observación internacional de la Unión Europea, OEA y más, han dicho que estas fueron elecciones que corresponden a los estándares de la Carta Democrática Interamericana“, sostuvo.