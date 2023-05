Iquitos: bebé de 11 meses muere tras ser apuñalado por delincuentes

La delincuencia en el Perú no conoce de límites. En Iquitos, un bebé de solo 11 meses falleció luego de un ataque con cuchillo de delincuentes, quienes asaltaron a los padres del menor y no tuvieron reparos en atacar al pequeño que iba en brazos.

“Aproximadamente a las 9 de la noche procedimos a ir a pasear al puente Nanay (…) Conversamos y llegan hacia nosotros dos sujetos. Yo me encontraba de espaldas, me abordan, me defiendo, pongo resistencia, me golpean en la boca, caigo al piso y luego se van contra la mamá del niño y es ahí que lo (apuñalan)”, señaló el padre en diálogo con Latina.

El hecho se produjo el último sábado 6 de mayo. Luego del ataque, el menor fue conducido al Hospital Regional de Loreto, en donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Por la gravedad de sus heridas, se requería la presencia de un cirujano pediátrico, pero la ciudad no cuenta con estos especialistas.

Por este hecho, se buscaba estabilizar su estado y trasladar al menor hasta el Hospital del Niño, en San Borja. Sin embargo, el pequeño no resistió a sus lesiones y falleció el último miércoles 10, tras cuatro días de dolorosa agonía.

Los padres exigen justicia para hallar a los asesinos del menor. Ellos participaron en una marcha para protestar en contra de la inseguridad ciudadana, junto con otras 200 personas que recorrieron las principales calles de Iquitos.