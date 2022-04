Secretaria del Tesoro de EE. UU. dice que Biden quiere sacar a Rusia del G20

6 abr (Reuters) – La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que el presidente Joe Biden quiere que Rusia sea expulsada del Grupo de las 20 principales economías mundiales, y que el país norteamericano boicoteará “una serie de reuniones del G20” en Indonesia si los funcionarios rusos se presentan.

Sus comentarios, realizados durante una audiencia de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, suscitaron dudas sobre el futuro del G20, que ha sido el principal foro económico y político mundial desde la crisis financiera de 2008-2009.

Pero Yellen dijo que la invasión de Rusia a Ucrania y las atrocidades reveladas tras la retirada de las tropas rusas de Bucha “representan una afrenta inaceptable al orden internacional basado en normas”.

Agregó que es poco probable que se pueda expulsar a Rusia del Fondo Monetario Internacional, pero que el gobierno de Biden quiere apartar a Rusia de la participación activa en esas instituciones internacionales.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se reunirán en persona y virtualmente en Washington a fines de abril, al margen de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

Indonesia ocupa la presidencia del G20 este año y tiene previsto celebrar una reunión de ministros de finanzas en julio y una cumbre de líderes en noviembre.

“El presidente Biden ha dejado claro, y yo estoy de acuerdo con él, que Rusia no puede seguir como siempre en ninguna de las instituciones financieras”, dijo Yellen. “Ha pedido que se retire a Rusia del G20, y he dejado claro a mis colegas de Indonesia que no participaremos en una serie de reuniones si los rusos están allí”, afirmó Yellen.

Los comentarios se producen en momentos en que el gobierno de Biden ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra los bancos y las élites rusas, que incluye la prohibición de que los estadounidenses inviertan en Rusia y la exclusión de Sberbank, el mayor prestamista de Rusia y poseedor de un tercio de sus depósitos bancarios, del sistema financiero estadounidense.

Las transacciones que permiten a los aliados europeos comprar petróleo y gas natural ruso están exentas mediante licencias especiales del Tesoro.

Yellen también advirtió a China que el Tesoro estaba preparado para recurrir a sus herramientas de sanción contra Pekín en caso de una agresión china contra Taiwán, que China reclama como provincia rebelde.