Líder de iglesia mexicana es condenado en EE. UU. a casi 17 años de prisión por abuso sexual

LOS ÁNGELES, 8 jun (Reuters) – El líder de una iglesia evangélica con sede en México fue condenado el miércoles por un tribunal de Los Ángeles, California, a 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres niñas.

Naasón Joaquín, líder y autodenominado apóstol de la La Luz del Mundo, basada en la ciudad mexicana Guadalajara, se declaró culpable la semana pasada de dos cargos de cópula oral forzada con menores y de un acto lascivo con un niño.

Joaquín, de 53 años, se declaró culpable tres días antes de ser juzgado por 23 delitos sexuales contra menores, entre los que se incluyen múltiples cargos de violación, conspiración para trata de personas y pornografía infantil.

Varias de sus acusadoras, cada una identificada en el tribunal únicamente como Jane Doe, comparecieron el miércoles ante el tribunal para denunciar que el acuerdo de culpabilidad entre la fiscalía de California y el líder religioso fue demasiado indulgente y que no fueron consultadas.

A cambio de admitir su responsabilidad, los fiscales desestimaron la mayoría de los cargos a los que se enfrentaba Joaquín, incluidos los más graves, en un caso que originalmente derivaba de las acusaciones de cinco niñas.

Las cinco víctimas dijeron en la comparecencia que se sintieron despojadas de su oportunidad de confrontar plenamente a Joaquín, quien se sentó de espaldas a sus acusadoras mientras cada una le expresaba con lágrimas su angustia.

“NOS TRAICIONASTE”

“Te admirábamos, eras nuestro dios y nos has traicionado. No eres más que un depredador y un abusador”, dijo Jane Do número tres ahogada en sollozos.

Jane Doe número cuatro, quien se identificó como sobrina de Joaquín, dijo: “Naasón y esta iglesia han arruinado mi vida”.

Otra de las acusadoras dijo al tribunal que el líder religioso había enviado un mensaje a los miembros de la iglesia declarando su inocencia.

“Su señoría, este abusador piensa que su tribunal es una broma. Incluso después de haber aceptado el acuerdo de culpabilidad, está enviando mensajes a la iglesia de que es inocente”, dijo la acusadora.

Al final, el juez dictó la sentencia recomendada por los fiscales: 16 años y ocho meses de prisión.

La Luz del Mundo dijo que desde su detención en 2019, Joaquín ha sido sometido a un proceso en el que se “suprimieron, escondieron y alteraron pruebas” y que optó por el acuerdo con la fiscalía porque es “el mejor camino” para proteger a la iglesia y a su familia, además de que se mantendrá como su líder.

“Manifestamos públicamente nuestro apoyo al Apostol de Jesucristo; nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad”, dijo en un comunicado luego de que se dictara la pena.

La sentencia contra Joaquín pone fin a una investigación iniciada en 2018 y que condujo a su detención al año siguiente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con una coacusada, Susana Medina Oaxaca, quien se declaró culpable el viernes de un cargo de agresión con probabilidad de causar grandes daños corporales.

Francisco Espinoza, de 36 años y quien aseguró haber sido abusado por Joaquín una vez en Estados Unidos cuando tenía 24 años, dijo llorando sentirse decepcionado y frustrado por la condena de cárcel, pues había pedido que fuera mucho mayor.

“Es un hombre peligroso”, dijo refiriéndose a Joaquín. “Esto no se va a quedar así, vamos a ir a donde tengamos que llevar esto”, subrayó.

Una segunda coacusada, Alondra Ocampo, también arrestada en 2019, se declaró culpable en 2020 de tres cargos de contacto con un menor para cometer un delito sexual y un cargo de penetración sexual forzada. Anteriormente había enfrentado múltiples cargos de tráfico de personas, entre otros.

Una cuarta persona acusada en la investigación, Azalea Rangel Meléndez, sigue en libertad, según la fiscalía.

La Luz del Mundo es la mayor iglesia evangélica de México y data de la década de 1920; tiene sedes en 50 países y unos cinco millones de miembros.