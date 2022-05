Las nuevas sanciones de la UE afectarán al petróleo ruso y a más bancos

BRUSELAS (Reuters) -La Unión Europea impondrá nuevas sanciones a Rusia por la guerra contra Ucrania, dirigidas a la industria petrolera de Moscú, a más bancos rusos y a los responsables de la desinformación, dijo el martes el máximo diplomático del bloque.

“Estamos trabajando en el sexto paquete de sanciones, que tiene como objetivo excluir (del sistema) SWIFT a más bancos, incluir en la lista a los responsables de la desinformación y hacer frente a las importaciones de petróleo”, dijo en un tuit Josep Borrell, jefe de la unidad de política exterior de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.

La última ronda de sanciones también afectaría a Sberbank, el principal prestamista de Rusia, dijeron diplomáticos, añadiéndolo a varios bancos que ya han sido excluidos del sistema de mensajería SWIFT.

Borrell dijo que las medidas propuestas por la Comisión Europea contra Rusia, que inició un ataque a Ucrania por tierra, mar y aire el 24 de febrero, se presentarán a los 27 estados miembros del bloque para su aprobación.

Funcionarios dijeron que se espera que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explique las nuevas sanciones propuestas el miércoles, y que incluirán una prohibición de las importaciones de petróleo ruso para finales de año.

El presidente ruso, Vladimir Putin, avisó el martes a Occidente de que podría poner fin a las exportaciones y los acuerdos en respuesta a las sanciones impuestas por la UE y Estados Unidos.

Un embargo sobre el petróleo ruso privaría a Moscú de una gran fuente de ingresos, pero llegar a un acuerdo sobre la medida ha dividido a los países del bloque, que depende de Rusia para el 26% de sus importaciones de crudo.

Hungría y Alemania se encuentran entre los que tienen reservas contra el embargo petrolero. Entre sus preocupaciones está la de que el aumento de los precios de la energía perjudique a las economías de la UE, que ya están luchando contra la inflación.

La resistencia a una prohibición de las importaciones de petróleo se desvaneció la semana pasada, tras alcanzarse un acuerdo que ofrecería exenciones a Eslovaquia y Hungría, según explicaron diplomáticos a Reuters, citando a dos países muy dependientes del crudo ruso.

Los países de la UE han pagado más de 47.000 millones de euros (47.430 millones de dólares) a Rusia por gas y petróleo desde que invadió Ucrania, según la organización de investigación Centre for Research on Energy and Clean Air.