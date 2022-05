La UE podría eximir a Hungría y Eslovaquia del embargo de petróleo ruso

BRUSELAS, 2 may (Reuters) -La Comisión Europea podría librar a Hungría y Eslovaquia de un embargo a la compra de petróleo ruso que se está preparando, ante la dependencia de ambos países del crudo ruso, según dijeron el lunes dos representantes de la UE.

Se espera que la Comisión finalice el martes los trabajos sobre el próximo, y sexto, paquete de sanciones de la UE contra Rusia por sus acciones en Ucrania, que incluiría la prohibición de comprar petróleo ruso, ya que las exportaciones de crudo son una de las principales fuentes de ingresos de Moscú.

Hungría, que depende en gran medida del petróleo ruso, ha manifestado en repetidas ocasiones que no suscribirá sanciones relacionadas con la energía. Eslovaquia es también uno de los países de la UE más dependientes de los combustibles fósiles rusos.

Para mantener la unidad del bloque de 27 países, la Comisión podría ofrecer a Eslovaquia y Hungría “una exención o un largo periodo de transición”, dijo uno de los representantes.

Es probable que el embargo de petróleo se introduzca gradualmente y que no entre en vigor hasta principios del año que viene, añadieron.

Europa es el destino de casi la mitad de las exportaciones de crudo y productos petrolíferos de Rusia, lo que proporciona a Moscú una enorme fuente de ingresos que, según países como Letonia y Polonia, debe reducirse para dejar de financiar su acción militar en Ucrania.

Los países de la UE han pagado a Rusia casi 20.000 millones de euros desde el 24 de febrero, cuando invadió Ucrania en lo que Moscú describe como una “operación militar especial”, según la organización de investigación Centre for Research on Energy and Clean Air.

En general, la UE depende de Rusia para el 26% de sus importaciones de petróleo, pero esta dependencia varía según los países.

Eslovaquia y Hungría, ambas situadas en la ruta sur del oleoducto Druzhba que lleva el petróleo ruso a Europa, son especialmente dependientes, ya que el año pasado recibieron de Rusia el 96% y el 58% de sus importaciones de crudo y productos petrolíferos, según la Agencia Internacional de la Energía.

Alemania, el principal comprador de petróleo ruso en la UE, ha dicho en los últimos días que podría asumir un embargo de petróleo, tras haberse resistido inicialmente por temor al coste económico.

Con 555.000 barriles diarios, Alemania importó el 35% de su crudo de Rusia en 2021, pero en las últimas semanas lo ha reducido al 12%, según informó el domingo el Ministerio de Economía alemán en una actualización sobre seguridad energética.

“Un embargo de petróleo con un período de transición suficiente sería ahora manejable en Alemania, sujeto al aumento de los precios”, dijo.

El paquete se presentará el miércoles a los embajadores de los Gobiernos de la UE.