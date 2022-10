Elecciones en Brasil: Lula es el virtual presidente tras vencer a Bolsonaro en segunda vuelta

Luiz Inácio Lula Da Silva volverá a la presidencia de Brasil luego de imponerse a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2022, realizadas este domingo 30 de octubre. Al 99% de actas escrutadas, el líder de izquierda supera al actual mandatario por más del 1%.

Con el 99.1% de votos escrutados, el expresidente obtuvo el 50.8% de las preferencias, frente a un 49.2% de Bolsonaro. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, este escenario es suficiente para “la definición matemática” del resultado de la contienda electoral.

El escenario inicial fue contrario a las proyecciones, pues mostraban a Bolsonaro liderando en la primera parte del conteo. No obstante, cuando este estaba cerca del 70%, Lula ya lo había superado, gracias en gran parte a los votos de las regiones periféricas.

Lula asumirá su tercer mandato el 1 de enero de 2023, trece años después de dejar el sillón presidencial. En los próximos cuatro años, afrontará un complicado escenario, tanto económico como político, pues el Congreso estará conformado mayormente por un bloque en favor de Bolsonaro.

La victoria de Lula consolida a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, luego de los históricos triunfos en Colombia y Chile de Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente. Fueron justamente ambos gobernantes quienes ya le hicieron llegar sus felicitaciones por la victoria electoral.

LULA SE PRONUNCIA TRAS VICTORIA EN ELECCIONES

Luego de conocerse los resultados que ya lo daban como ganador, Lula Da Silva se dirigió a sus seguidores mediante sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, compartió una imagen de la bandera brasileña con su mano izquierda sobre ella, acompañada del texto: “Democracia”.

“Desde el 1 de enero voy a gobernar para 215 millones de brasileños. Somos un único país, una gran nación. No me interesa dividir la familia ni generar discordia, quiero restablecer los lazos de amistad que rompió la propaganda criminal del odio, no quiero vivir en un país dividido”, declaró en conferencia de prensa el electo jefe de Estado.