El servicio de Twitter se cae para miles de usuarios en todo el mundo

14 jul (Reuters) – Twitter Inc. no funcionaba el jueves para miles de usuarios en todo el mundo, su primera interrupción desde febrero, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Según el sitio web, se registraron más de 50.000 incidentes de personas que informaron problemas con Twitter en Estados Unidos. Los usuarios de otros países, como el Reino Unido, México, Brasil e Italia, también informaron problemas.

El apagón se produce días después de que Twitter demandó a Elon Musk por violar su acuerdo de 44.000 millones de dólares para comprar la compañía y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la adquisición.

La interrupción comenzó alrededor de las 1200 GMT e impidió a los usuarios iniciar sesión en el sitio de micromensajería en computadores y teléfonos móviles.

No está claro cuál fue la causa de la interrupción. Los usuarios recibían un mensaje de error: “Los tuits no se están cargando en este momento”. Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero su panel de estado indicaba que todos los sistemas estaban operativos.

La compañía había sufrido otra interrupción generalizada en febrero, que achacó a un fallo de software.

Otras grandes empresas tecnológicas también se han visto afectadas por caídas en el último año, con una interrupción de casi seis horas que mantuvo a WhatsApp, Instagram y Messenger, de Meta Platforms, fuera del alcance de miles de millones de usuarios en octubre.

Twitter, famoso por sus cortes de servicio en sus primeros años, solía utilizar su popular ilustración de una beluga levantada por pájaros para este tipo de incidentes, pero puso fin al uso del logotipo en 2013.

Los que podían usar Twitter culparon en broma del apagón a Musk, el director ejecutivo de Tesla Inc. “Elon Musk causa un apagón en Twitter”, escribió un usuario.

Las acciones de Twitter bajaban marginalmente a 36,60 dólares antes de la apertura del jueves.