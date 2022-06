EEUU excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Cumbre de las Américas

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO, 6 jun (Reuters) -La Casa Blanca excluyó el lunes a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas de esta semana, lo que provocó que el presidente de México cumpliera su amenaza de no asistir al evento por la decisión de no invitar a todos los países del hemisferio occidental.

El boicot de Andrés Manuel López Obrador, y posiblemente de algunos otros mandatarios, podría reducir la relevancia a la cumbre de Los Ángeles, en la que Estados Unidos pretende abordar cuestiones migratorias y económicas regionales.

El presidente Joe Biden espera reparar las relaciones con América Latina dañadas durante el mandato de su predecesor republicano, Donald Trump, y reafirmar la influencia de Estados Unidos para contrarrestar la fortaleza de China en la región.

La decisión se dio tras semanas de intensas deliberaciones y se debió a la preocupación por los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países, dijo el lunes un responsable del Gobierno de Biden, que espera la presencia de al menos 23 jefes de Estado.

López Obrador dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistirá a la cumbre en su lugar, como había indicado previamente. No obstante, anticipó que prevé visitar a Biden el próximo mes, lo que fue confirmado por la Casa Blanca.

La ausencia de López Obrador podría poner en duda las perspectivas de avance en las discusiones para frenar la migración en la frontera sur de Estados Unidos, una prioridad para Biden.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un populista de derecha y admirador de Trump, asistirá tras plantear la posibilidad de mantenerse al margen. Él y Biden han tenido relaciones frías, pero se reunirán para discutir una amplia gama de asuntos, incluyendo la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la recuperación de la pandemia.

RECHAZO Y CRÍTICAS

Cuba rechazó la decisión de Estados Unidos de excluir a los gobiernos de izquierda de la isla, Venezuela y Nicaragua de la cumbre y calificó la posición de Washington como “antidemocrática y arbitraria”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se había adelantado a fines de mayo cuando dijo que no asistiría aunque fuera invitado.

Estados Unidos invitó a varios activistas de la sociedad civil cubana a la cumbre, pero muchos de ellos dijeron en las redes sociales que la Seguridad del Estado cubano les impidió viajar a Los Ángeles para participar.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua como un “acto de discriminación con tres pueblos” y expresó su admiración por López Obrador, debido a su “claridad y valentía”.

“Es el gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la cumbre, quien ha hecho fracasar a la cumbre. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y los asuntos de interés del pueblo de las Américas”, agregó Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal.

Habiendo descartado a Maduro, Washington está considerando un papel para el líder opositor Juan Guaidó, posiblemente de forma virtual en un evento paralelo, dijo un responsable estadounidense.

Washington reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, tras condenar la reelección de Maduro en 2018 como una farsa.

También está excluido de la cumbre el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, un exguerrillero marxista que ganó un cuarto mandato consecutivo en noviembre tras encarcelar a sus opositores.

En tanto, el presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó el lunes que la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre “no es el camino” ya que históricamente no ha dado resultados.

La mayoría de los mandatarios han señalado que asistirán, pero el rechazo de gobiernos liderados por la izquierda sugiere que muchos en América Latina ya no están dispuestos a seguir el liderazgo de Washington como en ocasiones en el pasado.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, no asistirá a la cumbre pues realizará visitas ya programadas a algunas zonas al interior del país, dijo la tarde del lunes el portavoz de la oficina del mandatario, Kevin López, quien añadió que la delegación guatemalteca será encabezada por el canciller, Mario Búcaro.

En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un duro crítico de Washington, aún no confirmaba su presencia y la delegación de la nación centroamericana ya habría viajado a Estados Unidos, dijo a Reuters un enlace de prensa del Gobierno.

Mientras, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo el lunes que no asistirá por haber contraído coronavirus.

Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca han insistido en que la polémica de las invitaciones se disipará y la cumbre será un éxito, independientemente de quién asista.