China rechaza rumores de que podría intentar influir en Twitter a través de Tesla

BEIJING, 26 abr (Reuters) – El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el martes que no había base para las especulaciones de que Pekín podría intentar utilizar su influencia sobre el fabricante de coches eléctricos Tesla Inc. para influir en el contenido de la red social estadounidense Twitter Inc.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, respondió a una pregunta durante una sesión informativa diaria el martes, después de que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, llegara a un acuerdo el lunes para comprar Twitter.

Aproximadamente la mitad de los coches que Tesla vendió en todo el mundo el año pasado se fabricaron en su planta de Shanghái.