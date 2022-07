Inseguridad alimentaria, una amenaza para los peruanos

La seguridad alimentaria en nuestro país está en riesgo. Un total de 6,8 millones de peruanos no comen de forma adecuada y los principales vulnerables son los niños.

Por ejemplo, Luisa Sajmi es capaz de quitarse un pan de la boca para dárselo a sus tres hijos. En su casa ubicada en el AAHH Flor de Amancaes, en Villa María del Triunfo, tiene dos pequeños en edad escolar de 3 y 9 años, así como un adolescente, por lo que hace un esfuerzo para asegurarles la comida más importante del día.

“Cuando hay avena preparamos avena; y cuando no, un té o una cocoa con agua. Nosotros que somos adultos podemos tomar solo agüita o esperar al almuerzo, pero ellos no”, dice esta madre de familia.

Aquella mañana, el desayuno fue solo un pan con mantequilla y un vaso de leche. Al día compran 5 panes, uno para cada integrante de la familia, y no hubo avena. ¿Cuál es el valor nutricional de este alimento?

La licenciada Isabel Leandro, nutricionista clínica, indicó que el desayuno antes mencionado es un poco deficiente en macronutrientes. “Se recomienda una proteína en el desayuno, que puede ser un vaso de leche o yogurt, un huevo sancochado o un entremés de queso fresco o avena con frutas por la fibra”, remarcó.

Con el poco dinero que su esposo gana como asistente de una tienda, no alcanza para preparar el almuerzo. Por ello Luisa Sajmi participa en la Olla Común “Divina Misericordia” junto a otras 25 familias. Aquella tarde prepararon picadillo de pollo.

“Tiene papa, alverja, zanahoria y un poquito de pollo para dar gusto. Hoy día lo que estamos cocinando no va a alcanzar, vamos a intentar que alcance, pero no creemos porque ya no tenemos donaciones”, indica Luisa.

Ella compra 5 porciones de picadillo de pollo con arroz que le cuestan 2 soles cada una. Es decir, gasta 10 soles en almuerzo al día. Lo que queda, es para la cena de sus 3 hijos. Ella y su esposo difícilmente comen antes de dormir.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la cantidad de peruanos en inseguridad alimentaria grave alcanzaba los 6.2 millones; sin embargo, para este año ONU alertó que esta cifra se incrementó a 6.8 millones.

Y es que la mala alimentación desencadena problemas de salud para niños y adultos. “El sobrepeso por sobrealimentación y la desnutrición por una mala alimentación en adultos agravar problemas cardiovasculares como diabetes e hipertensión”, indica la nutricionista clínica Isabel Leandro.

De acuerdo a un estudio elaborado por el Ministerio de Salud, el tratamiento de enfermedades por malnutrición representa 10,500 millones de dólares en gasto al sector salud. Es importante mejorar la alimentación de familias como las de Luisa y del AAHH Flor de Amancaes para que puedan desarrollarse a plenitud, libres de enfermedades.