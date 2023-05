Infectólogo Leslie Soto: “No hay casos de polio y sarampión en el Perú”

El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de emergencia sanitaria en 12 regiones del Perú por el riesgo elevado a generar casos de poliomielitis y sarampión. Estas son Lima y Callao, Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Por tal motivo, Latina dialogó con el infectólogo Leslie Soto, quien hizo hincapié en señalar que, actualmente, en el Perú no existen casos de las enfermedades antes mencionadas.

“Ni un caso de polio, ni un caso de sarampión en el Perú, no hay ningún caso de ninguna de las dos enfermedades”, mencionó el especialista durante la transmisión en vivo que tuvo con este medio de comunicación.

Soto precisó que el Ministerio de Salud tomó esta decisión debido a la baja tasa de vacunación que existe. Asimismo, esta medida tiene como fin poder invertir en la contratación de personal en zonas alejadas para cubrir más lugares a donde no llega la vacunación y no hay personal para poder llevar la vacuna a quienes no la han recibido.

“Desafortunadamente, por la COVID-19, los papas no llevaron a sus niños a los hospitales por el miedo al coronavirus. Recordemos que, inicialmente, con la COVID-19 no hubo vacunas y las personas tenían miedo a las complicaciones de la enfermedad, y decayeron las tasas de vacunaciones”.

POLIO Y SARAMPIÓN ESTÁN ERRADICADOS

El infectólogo agregó que el sarampión está erradicado del país desde el año 2000, mientras que la polio lo está desde 1984. Por ello, consideró que la respuesta es que los padres de familia completen la cartilla de vacunación nacional de sus menores. Se debe tener en cuenta que la vacuna para la polio se debe aplicar a los 2, 4 y 6 meses, mientras que la inmunización de la sarampión se debe colocar a los 12 y 18 meses.

Por otro lado, el especialista aclaró que si un adulto no sabe si de pequeño fue inoculado contra alguna de estas dos enfermedades, puede acudir con su médico para que le realicen un examen de sangre y así poder conocer si cuenta con las defensas y anticuerpos para combatir la afección.

Finalmente, resaltó que es importante que la población sea consciente de que la poliomielitis se transmite por la boca o heces. Por su parte, puedes contagiarte de sarampión a través de la tos y los estornudos; así como por el contacto directo con secreciones de individuos que tengan esta carga viral.