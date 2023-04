Hugo Chávez Arévalo se entregó a la Policía tras orden de prisión preventiva en su contra

El exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, se entregó a la Policía luego de que el juez Manuel Chuyo Zavaleta dictaminara una orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra.

El mencionado juez está a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. La solicitud por 36 meses de prisión preventiva había sido solicitada por la Fiscalía de la Nación, pero el juez lo redujo a 24 meses.

Asimismo, se impuso medidas restrictivas para Daniel Príncipe Collazos, quien cumplía las funciones de chofer del auto donde se encontraba el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, en el momento de su detención.

Cabe apuntar que Hugo Chávez Arévalo, exfuncionario del gobierno del expresidente Pedro Castillo, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

De acuerdo al juez, existen fuertes indicios sobre la existencia de una organización criminal que pretendía copar puestos en el Estado para procurar ganancias ilícitas y que se han corroborado intentos por obstruir la investigación fiscal.

¿Qué dice Hugo Chávez Arévalo antes de su entrega?

“Me encuentro en este momento en el Edificio Zavala para proceder a mi entrega, tras los 24 meses de prisión preventiva dictados por el juez Chuyo. Esto lo considero injusto, ya que este proceso fue anulado”, menciona Hugo Chávez Arévalo en el video de su entrega.

Él continúa señalando: “Lo están confundiendo (el caso) con Halcón 13, del que no tengo nada que ver. Además la Contraloría ha declarado nulas todas las sanciones y actos administrativos. No entiendo cómo me pueden poner en prisión preventiva por obstrucción a la justicia. Yo me he retirado de Petroperú el 20 de marzo del 2022″.

Hugo Chávez Arévalo termina el video indicando: “Esto es algo injusto y su resolución desacredita al juez Chuyo. Todo indica que tiene tintes políticos”.