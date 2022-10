Héctor Valer insiste en negar contratación de su pareja como asesora

Un reportaje de Punto Final reveló que el congresista Héctor Valer contrató en su despacho a su pareja sentimental, con quien convive en una residencia en Chaclacayo. En los audios publicados, el expremier admite que Marilyn Mamani Nina laboró como su asesora.

Al respecto, el parlamentario de Perú Democrático, tal y como lo hizo en el reportaje, intentó negarlo y afirmó que se refería a otra persona en las grabaciones. Sin embargo, en diálogo con la prensa, se negó a identificar a quién se refería y denunció ser víctima de una venganza.

“No es mi pareja. En el audio donde yo hablo es de una tal Meli Marilyn (…) Todo esto está vinculado a la famosa empresa Refinca. La asesora principal y yo estamos investigando este tema”, precisó el expresidente del Consejo de Ministros.

En la nota del dominical, se difundió que Mamani, quien gana 11.000 soles en el Legislativo, le alquiló a Valer la casa en Chaclacayo. No obstante, ambos han sido grabados en la vivienda en varias ocasiones. Pese a ello, el legislador insiste en negar una relación con su aún asesora.

En tanto, congresistas de distintas bancadas coincidieron en solicitar que el caso sea investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria. Cabe indicar que Vale no solo podría ser sancionado en el Congreso, ya que habría cometido más de un delito al negar una relación con su aún asesora.

Héctor Valer: “Era mi compañera y punto”

“Ella, en primer lugar, no ingresa a mi casa porque ella, por más que sea propietaria, no ingresa, salvo que algunas veces pida permiso para verificar sus instalaciones”, afirma Valer en conversación con Punto Final. No obstante, en los audios, menciona: “Mientras trabajaba, yo vivía con ella. Sí, pues, vivía, era mi compañera y punto”.

Según la abogada penalista Romy Chang, que el extitular de la PCM niegue que su asesora principal tenía un vínculo sentimental con él podría configurar el delito de falsedad genérica, que sanciona a quienes mienten y perjudican con sus mentiras a la entidad pública.