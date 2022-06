Gremios de transportistas acatarán paro indefinido para este 27 de junio

Pese a que el último martes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, reveló que el paro de transportistas programado para este 27 de junio ya no se iba a realizar, este miércoles se dio a conocer que diversos gremios sí acatarán esta medida.

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) de carga pesada, Javier Marchese, indicó que diversos gremios del sector irán al paro luego de no llegar a consensos con representantes del MTC. Además, precisaron que el diálogo con Barranzuela no se llegó a dar.

“Hoy esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución. Resulta que hoy dicen se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada”, afirmó en conversación con RPP.

Marchese dio a conocer que en la UNT están afiliados 14 gremios de transportes, representando a 400.000 camiones a nivel nacional. “A partir del 27 a las 12 nos vamos a paro indefinido todos los camioneros, porque si no solucionamos hoy día, vamos a ir a la quiebra”, añadió.