GOLPE DE ESTADO: Este es el mensaje de Pedro Castillo tras la disolución del Congreso

Miércoles negro para la democracia peruana. El presidente Pedro Castillo anunció la tarde este miércoles 7 de diciembre el cierre temporal del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, cuyos comicios se efectuarán en nueve meses.

Asimismo, dentro de las decisiones que optó Castillo Terrones está el toque de queda nacional a partir de hoy desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. A continuación, te presentamos el discurso que otorgó el aún mandatario tras el golpe de Estado.

“El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la generación del Ministerio de Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de Justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos”.

“El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos, de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso sin pruebas, imputa al presidente, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica; que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje, sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el estado de derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal”.

“Ha llegado al extremo limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa del referéndum, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es el mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente, la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente, sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral, es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho, para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan de su Tribunal Constitucional”.

“El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales con argumentos absurdos, como el de que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania que han determinado que el mundo, una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%, el nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región, sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes, a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social”.

“Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al Gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción, orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo aspecto, se dictan las siguientes medidas; disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un Gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva constitución, en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley”.

“Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas, hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización, el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal, deberán entregarlo a la Policía Nacional en el Plazo de 72 horas, quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad, que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos, al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estad decisiones, que nos permitan enrumbar nuestro país, hacia su desarrollo, sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA, nuestra decisión tomada, en atención ar art. 27 de la convención americana de los Derechos Humanos”.