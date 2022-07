Gladys Echaíz se incorporó a la bancada de Renovación Popular

La congresista Gladys Echaíz, quien ingresó al actual Parlamento por el partido Alianza por el Progreso, confirmó su adhesión a la bancada de Renovación Popular tras renunciar a su antigua agrupación el último viernes 15 de julio. El anuncio se realizó este miércoles.

En aquel momento, Echaíz atribuyó “diferencias” entre los miembros del partido y los invitados, quienes solían diferir en las votaciones. “No se sabía si uno pertenecía o no a una bancada, pues a veces sí y a veces no se nos citaba a las reuniones, hemos desconocido los acuerdos y finalmente, no sabíamos qué pasaba”, manifestó en su carta de renuncia.

La exfiscal de la Nación ofreció una conferencia de prensa junto con el vocero del partido celeste, Jorge Montoya, en donde también dejó a entrever que Echaíz postularía a la presidencia de la Mesa Directiva del Legislativo. Cabe indicar que su nombre ha sido postulado por diversos congresistas para ocupar este cargo.

“Pienso que (Gladys Echaíz) es una mujer que tiene las capacidades necesarias para este puesto; pero se tiene que definir en la reunión de bancada de mañana. No hemos hablado con otras bancadas sobre este tema”, manifestó Montoya.