Gabriela Sevilla afirma que irá a buscar a su bebé: “Tengo esperanzas de encontrarla”

Gabriela Sevilla, la mujer que fue reportada como desaparecida el 19 de octubre luego de comenzar con labor de parto, afirmó este viernes que todavía tiene esperanzas de hallar a su menor hija, por lo que hoy iniciaría una búsqueda para encontrarla.

“Cuando mi bebé nació, yo no la escuché llorar; pero tengo esperanza de que sí puedo encontrarla y que sí esté desaparecida, yo hoy voy a ir a buscar a mi bebé”, aseveró.

En sus primeras declaraciones ante la prensa, Sevilla, de 30 años, afirmó que en el Ministerio Público y el Ministerio del Interior no se le hicieron los exámenes completos. Por ello, estas entidades han determinado que no presentaba signos de estar gestando.

“Quiero pensar que, como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que pudo no haber un embarazo, según lo que dicen es por las pruebas a nivel genital (…) Me gustaría que me terminaran de hacer los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera”, refirió.

