Fuerza Popular inicia proceso de expulsión a María Cordero Jon Tay por recorte de sueldo a trabajador

El Comité Político del partido Fuerza Popular ha iniciado un proceso de expulsión a la congresista María Cordero Jon Tay, luego de revelarse en Punto Final que exigía el pago de hasta el 75% del sueldo de un extrabajador del Parlamento.

Miguel Torres, vocero de la agrupación fujimorista, precisó que ya se había emitido un comunicado, donde se felicitaban las investigaciones preliminares del Ministerio Público que dieron inicio el viernes. No obstante, ante la gravedad de la denuncia, se decidió actuar de oficio.

“Esto es inaceptable (…) Lo que ustedes han presentado es evidente, no cabe duda alguna de esta inaceptable e indigna participación que ha tenido la señora Cordero”, expresó el excongresista en diálogo con Punto Final.

Torres sostuvo que el Comité Político del partido se reunió de emergencia este domingo para que se inicie inmediatamente un proceso disciplinario, a efectos de buscar la mayor sanción contra Cordero. Es decir, su expulsión.

“En este partido no puede haber espacio para alguien que no tiene sangre en la cara, una persona que le quita dinero, aparte de su sueldo, a un trabajador no merece ser militante de un partido como Fuerza Popular”, enfatizó el vocero.

MARÍA CORDERO PEDÍA HASTA EL 75%

Según audios, obtenidos en exclusiva por Punto Final, y las declaraciones de un extrabajador del Parlamento, la propia legisladora pedía con prontitud el depósito de hasta el 75% del sueldo de su trabajador, es decir, casi 7.000 soles.

El afectado trabajó durante el 2022 en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, la cual preside, hasta la actualidad, María Cordero Jon Tay. De acuerdo a su testimonio, quien se encargaba de coordinar los pagos era Braden Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Parlamento.